İranlı satranççı Dünya Satranç Kupası'nda tarih yazdı

Bugün Rusya'nın Hanti Mansisk kentinde düzenlenen Dünya Satranç Kupası ikinci aşamasının ikinci maçında satranççımız Alirıza Firuzca, Rus rakibine karşı zafer elde ederek İran satranç tarihinde ilk defa üçüncü aşamaya çıkmayı başardı.
Öte yandan Perham Maksudlu, Ermeni Aronyan ile berabere kalarak Dünya Satranç Kupası'ndan elendi. Muhammed Emin Tebatebayi de ABD'li satranççı ile berabere kaldı.
Rusya'nın Hanti Mansisk kentinde düzenlenen 10. Dünya Satranç Kupası'nı kazanana 1 milyon 600 bin dolar ödül verilecek.
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