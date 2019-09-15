İranlı satranççı Dünya Satranç Kupası'nda tarih yazdı

Tahran, IRNA- Dünya Satranç Kupası'nın ikinci aşamasında oynanan ikinci maçının sonunda İranlı bir satranççı, satranç tarihinde ilk defa olarak üçüncü aşamaya yükselmeyi başardı.

Bugün Rusya'nın Hanti Mansisk kentinde düzenlenen Dünya Satranç Kupası ikinci aşamasının ikinci maçında satranççımız Alirıza Firuzca, Rus rakibine karşı zafer elde ederek İran satranç tarihinde ilk defa üçüncü aşamaya çıkmayı başardı. Öte yandan Perham Maksudlu, Ermeni Aronyan ile berabere kalarak Dünya Satranç Kupası'ndan elendi. Muhammed Emin Tebatebayi de ABD'li satranççı ile berabere kaldı. Rusya'nın Hanti Mansisk kentinde düzenlenen 10. Dünya Satranç Kupası'nı kazanana 1 milyon 600 bin dolar ödül verilecek. Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish 9489