İran Milli Voleybol Takımı, Katar'ı yendi

İran Milli Voleybol Takımı, Katar'ı yenerek Asya Voleybol Şampiyonası'nın en iyi sekiz takımı arasında yer aldı.

Katar ile 20. Asya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Millilerimiz, bu takımı 3-0'lik skorla yendi. Millilerimiz maçtan 25-18, 25-15 ve 25-17 puanlarla galip ayrıldı.

Muhammed Musevi, Mesud Gulami, Ferhad Kaimi, Cevad Kerimi, Emirhüseyin İsfendyar, Purya Yeli ve Muhammedrıza Müezzin'in yer aldığı İran Milli Voleybol Takımı'nın teknik direktörülüğünü İgor Kolakoviç üstlendi.

13 Eylül'de İran'ın başkenti Tahran'da başlayan 20. Asya Voleybol Şampiyonası, 21 Eylül'e kadar sürecek.

Olimpiyat Eleme Maçları 7-13 Ocak 2020 tarihleri arasında Çin’de düzenlenecek. Asya’nın ei iyi takımı Olimpiyat’a katılabilecek.

İran, Asya Voleybol Şampiyonası'ndaki maçların devamında Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

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