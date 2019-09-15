Urmiyeli sanatçı, Uluslararası Barış İçin Sanat Festivali'nin en iyisi seçildi

İRNA'ya konuşan Batı Azerbaycan Kültür ve İslami İrşat İl Müdürlüğü Sanat İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Muhammed Babayi Asl, ' Efsane'nin Övgüsü adı taşıyan Behçet'in eserinin konusu, eski efsanelerin ihtilafları körüklediğini ve bu nedenle yeni bir yolun bulunması gerektiğini dile getiriyor' dedi.

Bu festivale 200 eserin katıldığını kaydeden Babayi Asl, festivalin her yıl Dünya Barış Günü dolayısıyla heykel, fotoğrafçılık, resim, video, performans, müzik, sinema ve tiyatro dallarında İran'ın Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan'ın merkezi Urmiye'de düzenlendiğini aktardı.

1976 Urmiye doğumlu Hamid Behçet, mimari bölümünde yüksek lisans mezunu ve Batı Azerbaycan ilinin heykeltıraşlık alanında önde gelen sanatçılarından biri olarak gösteriliyor.

Behçet şimdiye kadar Türkiye ve Azerbaycan ülkelerinde de kendi eserlerinden oluştuğu sergiler düzenlemiştir.

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