İranlı bilim adamının ailesi, onun ABD'de serbest bırakılmasını istedi

22 Ekim 2018'de kök hücre alanında öğretim görevlisi ve araştırmacı olarak araştırma fırsatını değerlendirmek üzere ABD'ye giden Süleymani, tüm koordinasyonlara ve gerekli vizelerin alınmasına rağmen, Şikago havalimanında gözaltına alınarak Atlanta'daki Dayton hapishanesine gönderildi.

Profesör Süleymani'nin kardeşi ve kız kardeşi İsfahan'da düzenledikleri basın toplantısında onun son durumu ile ilgili bilgileri paylaştıktan sonra, İranlı ünlü bilim adamının serbest bırakılması için İran diplomasi mekanizmasının daha da aktif rol oynaması istediler.

Süleymani'nin kardeşi Resul Süleymani gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinin son durumu hakkında, 'Kardeşim fiziksel sağlık açıdan iyi durmda değildir. Şuana kadar 15 kg kilo vermiş ve görme sorunuyla karşılaşmış ve ruhsal yönden de zarar görmüştür' dedi.

Süleymani konuşmasını şöyle sürdürdü:

'ABD'de kardeşimin durumöu ile ilgilenmek için anlaşma imzaladığımız iki avukat, beklediğimizi yapmadı ve kesinlikle FBI'nin talimatları doğrultusund hareket ediyorlar.

Kardeşim sadece yaptırım listesinde bile olmayan laboratuvar ve tıp araçlarını bulunduruduğu gerekçesiyle ABD polisince gözaltına alınmış yargılanmadan 11 aydır hapishanede tutuluyor.'

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