Ülkenin ihtiyaç duyduğu ilaçların hepsi 3 yıl içinde ülke içinde üretilecek

Endonezyalı mevkidaşı ile bir araya gelen Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanı Said Nemeki, düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, ‘Başta Endonezya olmak üzere Asya ülkeleri ile iş birliği İran için önem taşıyor. Endonezya ile helal sanayi, aşı, sağlık turizmi, tedavi, araştırma ve eğitim alanlarında iş birliğine hazırız’ dedi.

Endonezya Cumhurbaşkanı’nın yılında İran’ı ve İran Dışişleri Bakanı’nın geçtiğimiz ay Endonezya’yı ziyaretine değinen Nemeki, İran’ın altyapı, aşı, hastalıkların kontrolü ve kadın ve çocuk sağlığı üzerine iyi kazanımlar elde ettiğini belirtti.

İran’da tıp bilimleri üniversitesinin faaliyet gösterdiğinin altını çizen İranlı bakan, İran ve Endonezya arasında iş birliği protokolü imzalandığını söyledi.

Endonezya Sağlık Bakanı Nila Moeloek da bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran’a karşı uygulanan yaptırımlara karşı bu ülke ile ilişkileri geliştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

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