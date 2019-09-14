İranlı tekvancodular Japonya’da iki madalya elde etti

13 Eylül’de dünyanın en iyi 32 tekvandocunun katılımıyla Japonya’da başlayan Grand Perry Tekvando Şampiyonası 3 gün sürecek.

-58 kg’de Armin Hadipur Türk, Hırvat, Avustralyalı ve İspanyol rakiplerini yenerek finale yükseldi, ancak final maçında Güney Koreli tekvandocuya karşı sahadan yenik ayrılarak gümüş madalya sahibi oldu.

Öte yandan Seccad Merdani Rusya, ABD ve Brezilyalı sporculara karşı zaferlerden sonra yarı finalde yine Güney Kore’den bir karateci karşısında yenildi ve bronz madalya kazandı.

Dünkü maçlarda ise Haşim Hüseyni -68 kg’de altın madalya kazandı.

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