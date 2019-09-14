Cumhurbaşkanı Ruhani’nin Ankara ziyaretinin can alıcı noktası İran-Türkiye ekonomik ilişkileri

İrna’ya konuşan Hüseyinpur, yakın bir tarihte düzenlenecek İran-Türkiye 27. Ortak Ekonomik Komisyonu’nda görüşülecek konuların detayları hakkında bilgi verdi.

Ruhani’nin 16 Eylül’de düzenlenmesi planlanan Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi’ne katılmak üzere yarın Ankara’ya gideceğini dile getiren Hüseyinpur, Cumhurbaşkanı’nın bu zirve sırasında Rus ve Türk mevkidaşarıyla da bir araya geleceğini ifade etti.

İki ülke liderlerinin ikili ilişkileri geliştirmek üzere kararlı olduklarının altını çizen İran-Türkiye Ortak Ekonomik Komisyon Sekreteri Hüseyinpur, son günlerde bir Türk heyetinin Tahran’da verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini ve İran-Türkiye Ortak Ekonomik Komisyonu’nun mali ve bankacılık, ticari, enerji, transit ve sağlık alt gruplarında faaliyet gösterdiğini söyledi.

2015 yılında yürürlüğe giren İran-Türkiye Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamındaki ekonomik kalemlerin 1301’e çıktığını kaydeden İran’ın eski Ankara Büyükelçisi Hüseyinpur, Türkiye’nin eskiden beri İran petrolü müşterisi olduğunu ve hedeflenen 30 milyar dolarlık ticareh hacmnin gerçekleşmesinin mümkün olduğunu açıkladı.

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