Ayetullah Eraki: Filistin İslam dünyasının meselesidir

İslam Birliği Araştırmaları Merkezi (İSBAM) tarafından Ankara’da düzenlenen "İslam Dünyasının Geleceği ve Filistin" isimli konferansta konuşan Ayetullah Eraki, Eraki, Filistin meselesinin, sadece Filistin halkının ve bu bölgeye ilgi duyanların meselesi olmadığını, bütün Müslümanları yakından ilgilendirdiğini belirterek, "Düşman, Filistin topraklarını parçalar ya da Mescid-i Aksa'yı İslam ümmetinin varlığından koparırsa, bütün İslam alemi ortadan kalkar. Bu nedenle, Filistin meselesi ölüm kalım meselesidir." diye konuştu.

Tarih boyunca İslam ümmetinin kimliğinin yok edilmeye çalışıldığını ifade eden Eraki, "İslam ümmetinin kimliği bugün tehdit altındadır. Bizi ülkelere parçaladılar, bizi birbirimize karşı savaştırdılar. Birbirimize düşman ederek, kimliğimizi yok etmeye çalıştılar." dedi.

Eraki, İslam ümmetinin birliğinin gereklilik olduğunu belirterek, "İslam birliği, Müslümanlar için asla vazgeçilmez bir durumdur. Ümmet olarak bu birlikten kesinlikle vazgeçemeyiz." diye konuştu.

Birlik anlamının Coğrafi sınırların ortadan kaldırılması olmadığını ifade eden Ayetullah Eraki, bunun nihai gaye olsa daha şu aşamada mümkün olmayacağını söyledi.

Müslümanların arasındaki birliğinin sağlanmasında, İslam ülkelerin farklı alanlarda sahip olduğu güçleri bir araya getirmesinin önemli rol oynayacağını vurgulayan Ayetullah Eraki, ümmeti bir araya getirmek için Müslümanların birlik projelerine ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Bu bağlamda, İslam ülkelerinin, ekonomi, savunma, ilmi ve kültür alanlarında projeler ortaya koyması gerektiğine işaret eden Eraki, "Bu alanlarda projeler geliştirerek, bu birliği somutlaştırılabiliriz. Bu projelerin gerçekleştirilmesi durumunda dünyanın en büyük güçlerinden biri olabiliriz." diye konuştu.

Eraki, sömürgeci ülkelerin temel projesinin İslam ülkelerini parçalamak olduğuna dikkati çekerek, Müslümanların bu projeyi başarısızlığa uğratabilmek için İslam ümmetini bir araya getirecek projelere odaklanmaları çağrısında bulundu.

20 ülkeden 70 yabancı katılımcı ile düzenlenen Konferans’ta 5 oturum düzenlenecektir.

Konferansta düzenlenecek oturumların başlıkları, ‘’Kudüs; İslam Dünyasının En Temel ve En Önemli Meselesi’’, ‘’Filistin Davasının İslam Dünyasına Etkileri ve Ümmetin Sorumlulukları’’ , ‘’Büyük Ortadoğu Projesi Bağlamında “Yüzyılın Anlaşması”, Hedefleri ve Arkasında Duranlar’’, ‘’İslam Dünyasının Durumu ve Meseleleri; “ Sorunlar Ve Çözümler” ve ‘’İslam Birliği; “Geleceğe Dair Müslümanların Tek Yolu (Tek Çaresi)” dir.

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2012