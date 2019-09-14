İran'ın 'Son Hikaye'si ABD San Diego Film Festivali'nden ödül aldı

İranlı yönetmen Eşkan Rehgüzer'in yazıp yönettiği Son Hikaye isimli animsayon, ABD'de düzenlenen Uluslararası 2019 San Diego Çocuk Film Festivali'nin En İyi Animasyon Ödülü'nü kazandı.

İran'ın Perviz Perestuyi, Leyla Hatemi, Hamed Behdad, Bita Ferehi ve Ekber Zencanpur gibi ünlü oyuncuların seslendirme yaptığı Son Hikaye şuana kadar 9 ulusal ve uluslararası ödül kazanmıştır.

İran'ın meşhur şairi Firdevsi'nin Şehname eserinden esinlenen bu çizgi filmde Zahak, Kave ve Afridun'un hikayeleri anlatılıyor.

Uluslararası 2019 San Diego Çocuk Film Festivali 23-25 Ağustos tarihleri arasında ABD'nin Kalifornia eyaletine bağlı San Diego kentinde düzenlendi.

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