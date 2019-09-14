İran Milli 15 Yaş Altı Kadınlar Futbol Takımı Kırgızistan'a karşı da zafer kazandı

Dün Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te İran, Tacikistan, Özbekistan ve Kırgızistan'ın katlımıyla başlayan CAFA Futbol Turnuvası'nda Millilerimiz, ikinci maçta Kırgızistan'a karşı 1-0 skorla galip geldi.

Dün de Millilerimiz, Tacikistan'la karşılaştıkları maçta Müheddise Zülfi'nin 3 ve Fatma Yusifi'nin de bir golü ile maçı 4-0 kazanmıştı.

Bita Mollaaliekberi, Fatma Yusifi, Zeyneb Şabani, Kimya Rahimi, Meryem Ümidi, Armita Muhammedhani, Gazel Mürşidi, İlahe Afşardust, Müheddise Zülfi, Sevinç Süleymani ve Diyana Nevruzi'nin yer aldığı İran Milli 15 Yaş Altı Kadınlar Futbol Takımı yarın Özbekistan ile mücadele edecek.

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