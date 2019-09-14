Avrupa uyuşturucu ile mücadelede sorumluluktan kaçınmamalı

Nükleer anlaşma meselesi ile birlikte uyuşturucu ile mücadele konusunun da ele alınması gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Vaizi, uyuşturunun Avrupa'ya taşınması durumunda bu kıta ülkelerinin zarara uğrayacaklarını kaydetti.

İran'da uyuşturucu ile mücadele konulu bir törende konuşmaya yapan Vaizi, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin zehir ticaretinin önlemek için çok ciddiyet gösterdiğini ve bu alandaki yetkililerle defalarca görüştüğünü ifade etti.

Halihazırda uyuşturucu kaçakçılarının hedefinin Avrupa olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Vaizi, İran'ın yaptırım ve ekonomik savaş döneminde bu ülkelerin İran'ın yanında yer almalarını beklediklerini sözlerine ekledi.

İran uyuşturucu ile mücadele kapsamında şimdiye kadar çok sayıda şehit vermiştir. Ülkemiz uyuşturucu kaçakçılığında ön cephede yer alıyor ve uyuşturucunun Avrupa'ya gitmemesi için en büyük fedakarlığı yapmaktadır. Ancak uluslararası kurumların İran'a uyuşturucu ile mücadele konusunda yaptıkları yardımlar çok cüzi miktarda olup İran tek başına bu ağır yükün altında kalamaz ve bunun sonuçları Avrupalıları da etkileyecektir.

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