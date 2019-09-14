İranlı fotoğrafçı Getty Images'in yardım ödülünü kazandı

Uzun metrajlı belgesel projelerinin tamamlanması için fotoğrafçılara verilen bu ödülün bu yıl ikincisi düzenlendi.

İran'ın güneydoğusunda Pakistan sınırında yer alan Sistan ve Beluçistan ilinde kuruyan Hamun Gölü'nün kurumasının yerli halk üzerindeki etkisini göstermek amacıyla 'Hamun'un Ölümüne Yas' isimli fotoğraf derleyen Şakeri, bu fotoğraflarla Hamun Gölü'nün kuruma sürecini gözler önüne sermektedir.

İranlı fotoğrafçı Şakeri ile birlikte ödülü kazanan diğer fotoğrafçılar Anna Boyiazis ve Daniele Volpe ise fotoğraflarıyla Afrika ve Guatemala'da kadınların ve etniklerin yaşam mücadelesini betimlemektedir.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

9489