İran filmi Güney Kore ödülüne değer görüldü

Yasir Talebi'nin yönettiği, İlahe Nobaht'ın yapımcılığını üstlendiği Bebeğim, bir başarıya daha imza atarak ülkemizi gururlandırdı.

10 Eylül'de Güney Kore'nin Olju kentinde düzenlenen 14. Asya-Pasifik Sinemayi Geliştirme Ağı NETPAC'ın en iyi belgesel ödülünü İranlı yönetmen Yasir Talebi'nin yönettiği Bebeğim isimli belgesel kazanmayı başardı.

Türkiye, Rusya, İsviçre, Avusturya, Romanya ve İngiltere'den filmlerin yarıştığı bu festivalde en iyi belgesel ödülünü kazanan Bebeğim, daha önce de Berlin ve diğer önemli festivallerden ödüllere değer görülmüştür.

Bebeğim'de Elburz sıradağlarında kendine özgü tarzada hayata devam eden Firuze isimli 83 yaşında yalnız bir ninenin zor hayatı anlatılmaktadır.

Bebeğim izleyici ile buluştuktan bu yana Rusya Kazan, İtalya Trento, Hot Docs, Şanghay ve Estonya Parno'da çok sayıda ödül kazandı.

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