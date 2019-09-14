İran Petrol Bakanı: İran petrol endüstrisi durdurulamaz

İran'ın güneyindeki Fars Körfezi'ndeki Güney Pars Gaz Sahası'nın meydanlarından birinin geliştirme sözleşmesinin imza töreninde konuşan Petrol Bakanı Bijen Zengene, 'Bu meydanın tüm platformları yılsonuna kadar monte edilecek ve 14. fazdaki rafinerinin dışında tüm rafineriler kullanıma açılacaktır' değerlendirmesinde bulundu.

Bilal meydanının ardından Ferzad-B ve Güney Pras 11. Fazı'nın aktifleşeceğine değinen Zengene, Güney Pars gaz sahında gazın çıkarım ve üretiminde komşulardan geride olmadıklarını belirtti.

İran ve Katar'ın Güney Pars gaz sahasını ortaklaşa kullandıklarının altını çizen Zengene, 'ABD bizim petrol ihracatımızı sıfıra indiremez' diye ekledi.

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