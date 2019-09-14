İranlı yönetmenlerin filmleri yüzyılımızın en iyi 100 filmi arasında

Guardian gazetesinin seçtiği 21. Yüzyıl En İyi 100 Film arasında İran'dan Abbas Kiyarüstemi ve Asger Ferhadi'nin de filmleri girmeyi başardı.

2000 yılından beri dünya genelinde başarılı olarak gösterilen 100 filmin seçildiği listede İranlı yönetmen Abbas Kiyarüstemi'nin 10 (2002) ve Asger Ferhadi'nin Bir Ayrılık (2011) filmleri kendine yer buldu.

Bir Ayrılık, Asger Ferhadi tarafından yönetilen ve Leyla Hatemi, Peyman Moadi, Şahab Hüseyni, Sare Bayat ile Sarina Ferhadi'nin oynadığı 2011 İran drama filmi. Boşanmış bir orta sınıf İranlı çifti ile yaşlı babası için alt sınıf bir bakıcı tutmasını izleyen entrikaları konu edinmektedir. 61. Berlin Film Festivali'nde En İyi Film dalında Altın Ayı ve En İyi Aktör ile En İyi Aktris dallarında Gümüş Ayı kazandı. Böylece Altın Ayı kazanan ilk İran filmi oldu. 84. Akademi Ödülleri'nde En İyi Yabancı Film seçildi.

Kiyarüstemi, 2000’lerde deneysel filmler yapmaya başladı. 10 bunlardan ilkiydi, Yönetmenin rolünü elinden geldiğince kısıtlayan Kiyarüstemi, kamera hareketlerini olabildiğince aza indirgediği gibi oyuncuların doğaçlama yapmasına da izin vermiştir. Dolayısıyla, tüm film boyunca sabit kamera kullanan yönetmen, çekimleri de karakterlerin bakış açılarına göre ayarlamıştır. 10, Kiyarüstemi’nin farklı kadınlara dair yaptığı ilk filmdir.

Aynı zamanda 10, Kiyarüstemi’nin en başarılı filmlerinden biri olarak görülür. 2002 Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye adayı oldu. Empire Magazine’in 2008’de yayınladığı “Tüm Zamanların En İyi 500 Filmi” listesinde 447’nci oldu. Yine Empire Magazine’in 2010’da yayınladığı “Dünya Sineması’nın En İyi 100 Filmi” listesinde 47’nci sıraya oturdu. Fransız film dergisi Cahiers du Cinéma’nın hazırladığı “Son 10 Yılın En İyi Filmleri” listesinde ise 10’uncu sıradaydı.

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