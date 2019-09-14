14 Eyl 2019 11:03
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İran Milli 15 Yaş Altı Kadınlar Futbol Takımı, Tacikistan'a karşı zafer kazandı

İran Milli 15 Yaş Altı Kadınlar Futbol Takımı, Tacikistan'a karşı zafer kazandı

Tahran, IRNA- İran Milli 15 Yaş Altı Kadınlar Futbol Takımı, Özbekistan'da düzenlenen CAFA Turnuvası'nda Tacakisitan'la oynadığı maçta sahadan 4-0 galip olarak ayrıldı.

Dün Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te İran, Tacikistan, Özbekistan ve Kırgızistan'ın katlımıyla başlayan CAFA Futbol Turnuvası'nda Millilerimiz, ilk maçta Tacikistan'a karşı 4-0 skorla galip geldi.

Müheddise Zülfi'nin 3 gol attığı maçta Fatma Yusifi de bir gol atarak maçı 4-0 lehimize sonuçlandırdı.

Bita Mollaaliekberi, Fatma Yusifi, Zeyneb Şabani, Kimya Rahimi, Meryem Ümidi, Armita Muhammedhani, Gazel Mürşidi, İlahe Afşardust, Müheddise Zülfi, Sevinç Süleymani ve Diyana Nevruzi'nin yer aldığı İran Milli 15 Yaş Altı Kadınlar Futbol Takımı bugün Kırgızistan ve yarın Özbekistan ile mücadele edecek.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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