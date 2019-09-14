İran Milli Voleybol Takımı, 20. Asya Şampiyonası'nı zaferle başladı

Sri Lanka ile 20. Asya Voleybol Şampiyonası'nın ilk maçında mücadele eden Millilerimiz, bu takımı 3-0'lik skorla yendi. Millilerimiz maçtan 25-15, 25-17 ve 25-23 puanlarıyla galip ayrıldı.

Muhammed Musevi, Mesud Gulami, Ferhad Kaimi, Cevad Kerimi, Emirhüseyin İsfendyar, Purya Yeli ve Muhammedrıza Müezzin'in yer aldığı İran Milli Voleybol Takımı'nın teknik direktörülüğünü İgor Kolakoviç üstlendi.

13 Eylül'de İran'ın başkenti Tahran'da başlayan 20. Asya Voleybol Şampiyonası, 21 Eylül'e kadar sürecek.

İran şampiyonadaki maçların devamında Katar ve Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

9489