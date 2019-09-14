14 Eyl 2019 10:39
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News Code: 83474305
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İran: Tek taraflılık, terörün yaygınlaşma nedenidir

İran: Tek taraflılık, terörün yaygınlaşma nedenidir

New York, IRNA- İran'ın üst düzey diplomatlarından Ferhad Memduhi, terör ve aşırı şiddetin büyümesinin tek taraflı ve müdahaleci politikadan kaynaklandığını belirterek, 'Tek taraflılığın yaygınlaşması, şimdiki dünyayı günden güne artacak biçimde tehdit etmektedir' dedi.

Barış Kültürü konulu BM Güvenlik Konseyi toplantısına konuşmacı olarak katılan İranlı üst düzey diplomat Ferhad Memduhi, 'Halihazırda dünya genelinde barışı tehdit eden büyük sorunlarla karşı karşıyayız ve uluslararası ve bölgesel çaptaki mevcut ve ortaya çıkmakta olan tehditler, devletlerin barış ve güvenliği pekiştirmesinin önünde büyük bir engel teşkil ediyor' diye konuştu.

Memduhi konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Bu büyük tehditlerden birisi, tek taraflılığın günden güne artmasıdır. Aslında tek taraflı dayatılan eylemler, zor kullanmak ve zor kullanmaya tehdit etmek ve milli politika hedeflerine ulaşmak üzere tek taraflı dayatılan yaptırımlar, bölgesel ve uluslararası düzeyde barışın sağlanması üzerinde istenmeyen olumsuz etkiler bırakıyor.

Başta Ortadoğu olmak üzere dünya çapında terör ve aşırı radikalizmin gittikçe artış gösteren tehdidi, tek taraflılıkla müdahaleci, eksik ve dar görüşlü politikaların ürünüdür.'

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