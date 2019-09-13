İran ve Rusya Enerji Bakanları iki ülke işbirliği hakkında görüştü

Rusya Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki ülke Ekonomik Komisyon Başkanları olan İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan ve Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, görüşmede ekonomik konular ve enerji alanında yatırım imkanları konularını incelediler.

Novak görüşmede iki ülkenin Temmuz ayında İsfahan’da düzenlenen Ortak Komisyon Toplantısında anlaştıkları konuları hayata geçirmelerinin iki ülke işbirliğine hareketlilik getireceğini belirtti.

İki ülke Enerji Bakanları geçen haftada Moskova’da yaptıkları görüşmede iki ülke ekonomik anlaşmalarının hayata geçirilmesi hususunda anlaştılar.

Rusya Gümrük İdaresi tarafından yapılan açıklamada iki ülkenin Ocak-Temmuz arasındaki ticaret hacminin 1.33 milyar dolar olmuştur.

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2012