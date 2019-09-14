Radkan Kümbeti: İran'ın en büyük filozofunun tarihi ve muhteşem eseri

Rezevi Horasan ili Çınaran ilçesine 80 kilometre mesafedeki Radkan köyünde bulunan Radkan kümbeti, ünlü İranlı matematikçi, astrolog, filozof ve bilim adamı Nasireddin Tusi'nin en önemli eserlerinden biri olarak 800 yıl önce inşa edilmiştir.

İran'ın Rezevi Horasan ilinde yer alan tarihi Radkan Kümbeti, geçmişte 4 mevsimin ve Nevruz'un belirlenmesi için kullanılıyormuş.

Radkan kümbetinin yüksekliği 35 metre, iç çapı 14 metredir. Kümbeti çevreleyen duvarın yüksekliği 5.2 metre, çapı ise 20 metredir. Dış duvarlar onu kolonlara ve 12 parçaya böler. Kümbetin içinde ayrıca 8 sütun var. Kümbeti çevreleyen duvarda, tam olarak karşısına yerleştirilmiş iki kapı vardır. Her duvar yatay olarak 36 derecelik bir açıyı kapsar.

Kapıların konumu tesadüfi değildir: Yeldalık gün doğumu (kışın başlangıcı) ve yaz başlangıcı, gün batımı noktasının tam karşısındadırlar. Kümbet tuğladan inşa edilmiştir, bazı yerlerde sıva izleri görülür.

Radkan Kümbeti, İranlıları gururlandıran özelliklere sahip ve şu ana kadar kümbete ait astronomik kimliğin yalnızca bir kısmı araştırmaya rağmen ortaya çıktı. Bu kümbetin gövdesi oldukça basittir ve sıradan Çin tuğlasından yapılmıștır. Tuğla ve alçı süslemelerine sahiptir.

Bu kulenin rasathane olarak kullanıldığı, şemsi yılı takvimine göre mevsimlerin, ayların ve yılbaşının güneş ışığı vesilesiyle belirlenmesi amacıyla yapıldığı belirtilmektedir. Halen de öğrenciler tarafından rasathane olarak kullanılmaktadır.





Radkan Kümbetinin koni bir şekli var ve inșaatı muhtemelen 1228 yılında bitmiștir. Radkan Kümbeti'nin inşa tarihini Alman Max Effen Bremen 1220'ler yılları ve Hertzfeldt de 1301 yılı olarak tahmin ediyorlar. Hertsfeld, Radkan Kümbeti'ni, bazıları tarafından Moğol Emir Erkun olarak bilinen Moğol yöneticilerinden birinin mezarı olarak tanıyor.

Radkan Kümbeti, pek çok kişinin ziyaret ettiği ve yanından geçtiği İran'ın tarihi ve mimari cazibe merkezlerinden birisidir. Kümbet, 6 Ocak 1932'de İran'ın ulusal siteleri listesinde yer alan mimari ve tarihi yerlerinden biridir.

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