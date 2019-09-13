Musvi: İran’ın Kanada’daki kültür merkezi binalarının satışı uluslararası hukuka aykırıdır

Musevi, Kanada mahkemesinin İran’ın o ülkedeki kültür merkezi binalarının satışı yönündeki karara karşı, bu kararın uluslararası kurallara aykırı olduğunu söyledi.

Musevi kararı mahkum ederek, bu mülklerin en hızlı şekilde İran’a iade edilmesini istedi.

Musevi, bu yasa dışı kararın ortadan kalkmaması ve İran’ın zarar görmesi durumunda İran’ın uluslararası kurallar çerçevesinde hakları arayacağını belirterek, bu durumda sorumluluğun Kanada hükümetine yönelik olacağını söyledi.

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2012