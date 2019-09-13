13 Eyl 2019 19:13
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News Code: 83473870
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Musvi: İran’ın Kanada’daki kültür merkezi binalarının satışı uluslararası hukuka aykırıdır

Musvi: İran’ın Kanada’daki kültür merkezi binalarının satışı uluslararası hukuka aykırıdır

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran’ın Kanada bulunan kültür merkezleri binalarının satışının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, o ülke hükümetine bu yasa dışı karardan vazgeçmeyip ve İran’ın zararını telafi etmemesi durumunda, İran’ın uluslararası kurallar gereğince haklarını elde etmek için gerekenleri yapacağını söyledi.

Musevi, Kanada mahkemesinin İran’ın o ülkedeki kültür merkezi binalarının satışı yönündeki karara karşı, bu kararın uluslararası kurallara aykırı olduğunu söyledi.

Musevi kararı mahkum ederek, bu mülklerin en hızlı şekilde İran’a iade edilmesini istedi.

Musevi, bu yasa dışı kararın ortadan kalkmaması ve İran’ın zarar görmesi durumunda İran’ın uluslararası kurallar çerçevesinde hakları arayacağını belirterek, bu durumda sorumluluğun Kanada hükümetine yönelik olacağını söyledi.

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2012

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