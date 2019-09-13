Türk firmaları, İran’da yatırım yapmak istiyor

Kami, IRNA’ya yaptığı açıklamada, Türk yatırımcılarının İran’daki yatırımları için bir engelinin olup olmadığı ile ilgili olarak, Türk yatırımcılarının son 10 yılda iyi yatırımları olduğunu ve 100 orta ve büyük Türk firmasının özellikle Azerbaycan ve Aras serbest bölgelerinde yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Kami, Türk yatırımcıların en fazla sanayi ve üretim alanlarında yatırım yaptıklarını belirterek, Türkiye’deki mevcut İran firmalarının özellikle hizmet ve ticaret alanında faaliyette olduklarını ve sayılarının da artmakta olduğunu söyledi.

Bu yaz İran’da onaylanan tasarı ile İran’da 250 bin dolar yatırım yapan yabancı uyruklulara 5 yıl sürre ile ikamet izni verilmektedir.

Kami daha önce de Türkiye hükümetinin resmi olarak Amerika’nın İran aleyhindeki ambargosunda iştirak etmediğini bildirmişti.

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2012