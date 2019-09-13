Rahmani Fezli: İran uyuşturucu ile mücadelede ön cephededir

Kırgızistan’da temaslarda bulunan Fezli, Uyuşturucu ile Mücadele kurumunu ziyaret ederek kurum başkanı Zapolski Olg ile görüştü.

Rahmani görüşmede İran’ın uyuşturucu ile mücadelede tecrübelerini Kırgızistan il paylaşmaya hazır olduğunu belirterek, İran’ın uyuşturucu ile mücadelede geniş faaliyetleri olduğunu ve uluslararası alanda yardım almamasına rağmen bu mücadelesine devam ettiğini söyledi.

Afganistan’da uyuşturucu ekimi konusuna değinen Fezli, Amerika’nın o ülkede var olmasına rağmen hiçbir şekilde bu hususta mücadele etmediğini söyledi.

Afganistan ile İran sınırının sadece İran tarafından kontrol edildiğini ifade eden Fezli, Afganistan’ın sınırları üzerinde bir kontrolü olmadığını ve batılı ülkelerle İran’ın da bu hususta İran’a yardımcı olmadıklarını söyledi.

Yılda İran’da 800 ton uyuşturucu madde bulunduğunu ifade eden Fezli, İran’ın bu konulardaki tecrübelerini Kırgızistan’la paylaşmaya hazır olduğunu söyledi.

Olg da görüşmede ülkesinin uyuşturucu ile mücadele konusunda İran’ın tecrübelerinden yararlanmak istediğini söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012