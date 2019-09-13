13 Eyl 2019 18:34
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News Code: 83473846
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Pakistan, Siyonist rejimi tanımayacağını bildirdi

Pakistan, Siyonist rejimi tanımayacağını bildirdi

Tahran, IRNA- Pakistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mohammad Faysal, İslamabad gündeminde Siyonist rejim’in tanınmasının olmadığını söyledi.

Faysal yaptığı açıklamada, bu gibi söylemlerin temelsiz propagandalardan olduğunu ve Pakistan’ın Siyonist rejimi tanımama politikasının değişmeyeceğini söyledi.

Faysal, Siyonist rejim başbakanının işgal topraklarını ilhakı ile sözlerine değinerek, bu söylemlerin yasa dışı olduğunu ve durumun daha tehlikeli hal almasına sebep olacağı söyledi.

Ülkesinin Pakistan halkı ile birlik içinde olduğunu ifade eden Faysal, İslamabad’ın Kudüs Başkentliğindeki bağımsız Filistin’i desteklediğini söyledi.

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2012

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