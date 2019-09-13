Cumhurbaşkanı Ruhani, Ankara’yı ziyaret edecektir

Cumhurbaşkanlığı Bürosu İletişim ve Enformasyon Yardımcısı Perviz İsmaili yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin Pazartesi Ankara’da düzenlenecek üç ülke Cumhurbaşkanlarının Suriye ile ilgili görüşmelerine katılmak için Pazar günü Ankara’ya geleceğini söyledi.

İsmaili, üç ülke Cumhurbaşkanlarının Astan süreci ile ilgili müzakerelerinin yanında tarafların çeşitli ekonomik işbirliği alanları ve bölgesel iletişim alanlarını geliştirmek için görüşeceklerini söyledi.

İsmaili, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin Rusya ve Türkiye Cumhurbaşkanları ile de görüşeceğini söyledi.

Ruhani’ye ziyaretinde üst düzey bir siyasi ve ekonomik heyet eşlik edecektir. Ruhani temaslarının sonunda Pazartesi Tahran’a dönecektir.

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2012