Fezli: İran tüm bölge için barış ve istikrar istemektedir

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Abdülrıza Rahmani Fezli, İran’ın bölgede istikrar ve barış istediğini söyledi.

Rahmani, Kırgızistan İçişleri Bakanı Geşar Conuş Aliyev ile yaptı görülmede, İran ve Kırgızistan’ın tarihi, kültürel, mezhebi alanlarda ortak noktalara sahip olduklarını ve bunlara dayanarak iki ülke ilişkilerinin gelişebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ruhani döneminde iki ülke Cumhurbaşkanlarının iki kez görüştüğünü ve taraflar arasında 15 anlaşma imzalandığını ifade eden Fezli, iki ülke işbirliğinin bu anlaşmalar çerçevesinde düzenlendiğini söyledi.

İran’ın terör ve terörist gruplarla mücadelede birçok tecrübeye sahip olduğunu ve bu grupların İslam’dan radikal bir görüntü sergilediklerini ifade eden Fezli, bu grupların her zaman Amerika, Siyonist rejim, Suudi Arabistan ve bazı bölge güleri tarafından desteklendiklerini fakat İran’ın tüm bölge ülkeleri için barış ve istikrar istemediğini söyledi.

İran’ın diğer ülkelerin içişlerine müdahale etmek istemediğini ifade eden Fezli, İran’ın yardım isteyen bölge ülkelerinin yanında olacağını söyledi.

IŞİD güçlerinin Suriye ve Irak’taki yenilgilerinden sonra özellikle Afganistan’da istikrarsızlık yaratmak istediklerini ifade eden Fezli, İran’ın bölge ülkeleri ile bilgi ve tecrübe paylaşımına hazır olduğunu söyledi.

Fezli, İran’ın komşu ülkelerindeki gelişmelere rağmen bölgenin en güvenli ve huzurlu ülkesi olduğunu ifade etti.

Kırgızistan İçişleri Bakanı da görüşmede İran ile işbirliğinin ülkesi için önem taşıdığını belirterek, İran’ın uluslararası organize suçlar ile mücadelede birçok tecrübe sahibi olduğunu söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012