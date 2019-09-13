Garipabadi: Zoraki ambargolar örgütlü suçlarla mücadelede engeldir

Viyana’da düzenlenen Suçlarla Mücadele Konvansiyonu oturumunda konuşan Garipabadi, insan kaçakçılığının ve insan sömürüsünün tüm dünyadaki kadınlar ve çocuklar için acı bir gerçek olduğunu belirtti.

Yabancı müdahaleler, işgal, savaş, terörizm, siyasi istikrarsızlık, soykırım ve tek taraflı zoraki uygulamaların insanların yurtlarından olmasına ve kaçakçıların esiri olmasına sebep olduğunu ifade eden Garipabadi, bu sorunları incelemenin en başta BM kurumlarının sorunu olduğunu söyledi.

Garipabadi, BM kararları ve uluslararası kararlar aleyhine bazı ülkeler tarafından alınan kararların insan kaçakçılığı ile mücadele için kaynak tahsislerine engel olduğunu belirtti.

Garipabadı, bu gibi yasadışı tedbirlerin ekonomik terörizm anlamı taşıdığını ve insan kaçakçılığı ile mücadelede etkili olan teknik yardımlardan yararlanmaya engel oluşturduğunu söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012