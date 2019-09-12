12 Eyl 2019 19:32
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News Code: 83473284
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İran-Kırgızistan arasında güvenlik anlaşması imzalandı

İran-Kırgızistan arasında güvenlik anlaşması imzalandı

Tahran, IRNA- Kırgızistan Başkenti Bişkek’te İran ve Kırgızistan arasında güvenlik anlaşması imzalandı.

İran İçişleri Bakanı Abdülrıza Rahmani Fezli ve Kırgızistan İçişleri Bakanı bugün Bişkek’te görüştü.

Görülmede taraflar güvenliğin sağlanmasında işbirliğinin artmasına hazır olduklarını belirterek, iki ülkenin bölgesel istikrarın korunması, uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele, radikalizm ve diğer konularda görüşmelerde bulundular.

Radikal gruplarla v uluslararası suçlular ve kaçakçılarla mücadele ve sınırların güvenliğinin temini görüşmede gündeme gelen diğer konulardı.

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