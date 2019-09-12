General Bageri: İran, Fars Körfezindeki güvenlik ve menfaatlerini savunmaya hazırdır

Çin’de temaslarda bulunan General Bageri, Çin Yüksek Savunma Üniversitesinde yaptığı açıklamada, İran’ın milli güvenlik doktrininin savunma doktrini olduğunu ve bu doğrultuda İslami Devrim sonrasında savunma ve askeri kapasitelerini arttırdığını belirtti.

Bageri, ‘’Tarih, bizim hiçbir zaman saldırı veya bir savaşı başlatan taraf olmadık ve olmayacağız fakat saldırı veya yabancı müdahalesi durumunda kendi güvenlik ve egemenliğimizi savunacağız. ‘’ dedi.

Dünya’nın soğuk savaş sonrası istikrarsızlık ve krizlerle karşı karşıya kaldığını ifade eden General Bageri, dünyada güç dağılımının mantıklı ve dengeli olmadığını ve milli güvenlik tanımının da siyasi, ekonomik, kültürel ve askeri boyutlarının bir biri ile bağlı olduğunu söyledi.

Bageri, Amerika’nın Soğuk Savaş döneminden kalma Süper Güç olarak gayrı meşru hegemonyasının askeri, ekonomik, tehdit, ambargo, ithamlar, müdahale ve tecavüzle uygulamaya çalıştığını ifade ederek, bağımsız ve egemenliğini korumak isteyen her hangi bir ülkenin Amerika tarafından saldırıya uğradığını söyledi.

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2012