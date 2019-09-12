General Bageri: İran, Çin ilişkileri stratejik ilişkilere evrilmektedir

Çin’de temaslarda bulunan Bageri, Çin Savunma Üniversitesi başkanı ile görüşen Bageri, son yıllarda iki ülke ilişkilerinin stratejik ilişkilere evrildiğini ve her gün iyileşmekte olduğunu ve iki ülke silahlı kuvvetlerinin de özellikler eğitim ve bilimsel alanlarda iyi ilişkilerle sahip olduklarını söyledi.

Dünyanın gelişmekte olduğunu ifade eden Bageri, ülkeler karşısında çeşitli sorunlar olduğunu ve bunların incelenmesi gerektiğini belirtti.

Çin Milli Savunma Üniversitesi Başkanı Woo Ciming de iki ülkenin iyi ve sağlıklı ilişkilerinin bölgede istikrar ve barışın sağlanmasında etkili olduğunu belirterek, iyi ilişkilerin iki ülke ortak menfaatlerinin yararına olacağını belirtti.

Woo Ciming, Çin Milli Savunma Üniversitesi’nin İran üniversiteleri ile ilişkilerini geliştirmek istediğini söyledi.

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2012