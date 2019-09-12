Riyabkov: Rusya, İran’ın KOEP ile ilgili yaptıklarını algılamaktadır

Riyabkov yaptığı açıklamada, İran tarafından alınan kararın nedenlerinin beli olduğunu fakat bu aşamaların kısa bir geri dönülecek olduklarını ifade etti.

Riyabkov, nükleer müzakere süreci ve Start Anlaşmasının kaderin Amerikalılar üzerinde olduğunu belirterek, Amerika’nın nükleer anlaşmaya taraf ülkelerin tamamının kabul edebileceği çözüm sunması gerektiğini söyledi.

Amerika’nın nükleer anlaşmadan çekilmesinin birinci yılında İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İran’ın KOEP’ten yararlanmasının sağlanması ve KOEP’e dengenin geri getirilmesi için KOEP çerçevesinde bazı taahhütlerini iki ay süre ile azaltacağını bildirdi.

İran şu ana kadar 3 aşamada taahhütlerini azalttığını bildirmiştir.

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2012