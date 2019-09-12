İran, Netanyahu’nun işgal toprakları ile ilgili sözlerini mahkum etti

Musevi yaptığı açıklamada, ‘’Arap dünyası liderliği iddiasında olan bazı Arap ülkelerinin kardeş savaşı ile meşgul oldukları ve Siyonist rejime destek verdikleri, Siyonist rejime şom niyetlerini açıklamada fırsatı vermiştir. ‘’ dedi.

Musevi, Netanyahu’nun oy toplamak için bir gün İran aleyhine ithamlarda bulunduğunu başka bir günde de işgal topraklarını ilhak edeceğini söylediğini belirtti.

Musevi, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) 15 Eylül Pazar günü yapılması beklenen olağanüstü toplantısıyla ilgili "ülkesinin, İsrail'in Filistin'deki tecavüz ve yayılmacılığının önlenmesi için İslam ülkeleri topluluğu tarafından atılacak her türlü adımı destekleyeceğini" ifade etti.

Netanyahu, 17 Eylül'de yapılacak erken seçim öncesi düzenlediği basın toplantısında, yeniden seçilmesi halinde "kısa süre içinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceğini" açıklamıştı.

Netanyahu, 9 Nisan'daki genel seçimler öncesi seçimi kazanıp koalisyon hükümetini kurması halinde yine aynı vaatte bulunmuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor ve buralarda 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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2012