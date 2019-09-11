Ruhani: İran açısından Ambargo şartlarında İran ile müzakerenin anlamı yoktur

Ruhani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmede, ‘’Avrupa ile varılan anlaşmalar nihaileşirse KOEP çerçevesindeki taahhütlerimize dönmeye hazırız ve İran ile 5+1 toplantısı da sadece ambargoların kalktığı zaman mümkün olabilir. ‘’ dedi.

Fransa Cumhurbaşkanının çabalarına teşekkür eden Ruhani, İran’ın KOEP çerçevesinde taahhütlerini azalttığı 3. Adımına işaretle, ‘’İran’ın 3. Adımı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) denetimindedir ve aynı anda bu adımdan geri dönme imkanı vardır. ‘’ dedi.

KOEP’in güçlenmesi ve Fars Körfezi ile Umman Denizi dahil serbest sularda güvenliğin sağlanmasını İran’ın önemli iki hedefi olduğunu belirterek, bunun tüm dünyanın yararına olduğunu söyledi.

Ruhani, KOEP’in herkes için İran’ın gelişen ekonomisinde ortaklık ve yatırım için büyük fırsat olduğunu belirterek, AB’nin özellikle Fransa’nın KOEP’in korunması için rolünü ifa etmesi gerektiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı da görüşmede ülkesin Amerikan yetkililerle yaptıkları öneri çerçevesinde müzakerelerine değinerek, ülkesinin bu husustaki çabalarına devam ettiğini söyledi.

İki ülke Cumhurbaşkanları istişarelere devam etme kararı aldılar.

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2012