11 Eyl 2019 18:41
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News Code: 83472428
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Zarif: Savaş yanlıları lideri ile birlikte savaş istemi de gitmeli

Zarif: Savaş yanlıları lideri ile birlikte savaş istemi de gitmeli

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, İran aleyhindeki ekonomik terörizmin şiddetlenmesini eleştirerek, ‘’Savaş yanlılarının lideri ile birlikte savaş istemi ve azami baskılar da son bulmalı. ‘’ dedi.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran aleyhinde ekonomik terörizminin şiddetleneceği söylemini eleştirerek, ‘’ Bir iki işbirlikçi haricinde dünya B grubu uygulamacısının Beyaz Saray’dan ihracı hususunda rahat nefes almak isterken, Pompeo ve Menuçin İran aleyhindeki ekonomik terörizmi arttıracaklarını ilan ettiler. ‘’ dedi.

ABD Dışişleri e Hazine Bakanları dün yaptıkları açıklamada, Amerika’nın İran aleyhine yani yaptırımlar uyguladığını bildirdiler.

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2012

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