Zarif: Savaş yanlıları lideri ile birlikte savaş istemi de gitmeli

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran aleyhinde ekonomik terörizminin şiddetleneceği söylemini eleştirerek, ‘’ Bir iki işbirlikçi haricinde dünya B grubu uygulamacısının Beyaz Saray’dan ihracı hususunda rahat nefes almak isterken, Pompeo ve Menuçin İran aleyhindeki ekonomik terörizmi arttıracaklarını ilan ettiler. ‘’ dedi.
ABD Dışişleri e Hazine Bakanları dün yaptıkları açıklamada, Amerika’nın İran aleyhine yani yaptırımlar uyguladığını bildirdiler.
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2012
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