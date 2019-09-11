11 Eyl 2019 18:37
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News Code: 83472422
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İran hükümeti kadınların stadyumlardaki varlığını onaylamaktadır

İran hükümeti kadınların stadyumlardaki varlığını onaylamaktadır

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hukuk İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Bayan Leya Coneydi, kadınların stadyumlara girmesinde yasal bir engel olmadığını belirterek, bu hakkın alınmasının anlamı olmadığını ve hükümetin tutumunun da bu yönde olduğunu söyledi.

Coneydi yaptığı açıklamada, hükümetin diğer kurumlarla işbirliği yaparak kadınların stadyumlara girişlerini sağlamaya çalıştığını belirterek, kadınların stadyumlara girmesi için İran kanunlarında bir madde olmadığını söyledi.

Kendisinin bir hukukçu olarak konuştuğunu ifade eden Coneydi, bu hususta kanunlarda bir yasağın söz konusu olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Ruhani’nin hükümeti kadınların bazı spor karşılaşmalarında stadyumlara gitmeleri önündeki sınırlamaları kaldırma çabasındadır. İran’da bir çok kadın özellikle futbol karşılaşmalarını izlemek için stadyumlara girmelerine izin verilmesini istemektedir.

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2012

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