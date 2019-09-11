İran hükümeti kadınların stadyumlardaki varlığını onaylamaktadır

Coneydi yaptığı açıklamada, hükümetin diğer kurumlarla işbirliği yaparak kadınların stadyumlara girişlerini sağlamaya çalıştığını belirterek, kadınların stadyumlara girmesi için İran kanunlarında bir madde olmadığını söyledi.

Kendisinin bir hukukçu olarak konuştuğunu ifade eden Coneydi, bu hususta kanunlarda bir yasağın söz konusu olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Ruhani’nin hükümeti kadınların bazı spor karşılaşmalarında stadyumlara gitmeleri önündeki sınırlamaları kaldırma çabasındadır. İran’da bir çok kadın özellikle futbol karşılaşmalarını izlemek için stadyumlara girmelerine izin verilmesini istemektedir.

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2012