Garipabadi: KOEP çerçevesinde taahhütlerinizi azaltmamız devam edecek

Garipabadi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) yönetim kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, tüm taraflardan KOEP çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmesini isteyerek, İran’ın KOEP’e taraf ülkelerle müzakerelere tüm düzeylerde devam etmeye hazır olduğunu ve kaşı tarafların taahhütlerini yerine getirmeleri durumunda İran’ın da taahhütlerini yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi.

İran geçen Cuma gününden beri KOEP çerçevesinde taahhütlerini azaltmaya başladı. İran bu çerçevede araştırma faaliyetlerine yeniden başladığını bildirdi.

İran, KOEP’e taraf ülkelerin taahhütlerini yerine getirmeleri durumunda İran’ın da attığı adımları durduracağını ve taahhütlerine geri döneceğini bildirmiştir.

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2012