Nükleer anlaşma taahütlerimizi azaltmanın üçüncü adımı, en önemli adımdı

Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'ın nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini azalttığı üçüncü adımın önemi hakkında, 'Bu adım, önceki iki adımla karşılaştırılamaz seviyede. Gerekirse gelecekte başka adımlar da atacağız’ ifadesini kullandı.

İran, geçen Cuma günü nükleer anlaşma taahütlerini azaltmanın üçüncü adımını başlattıklarını duyurdu. Bu adım çerçevesinde İran, araştırma dalında barışçıl nükleer faaliyetlerini arttırdı. Ayrıca İran, IR-6 tipi santrifüjlere gaz pompalamaya başladı.

**ABD savaş ve azami baskıdan vazgeçmeli

Ruhani konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

'‘ABD, savaş peşinde olmanın ve savaş çığırtkanlığı yapanlarla iş birliği yapmanın faydası olmadığını anlamalı, savaş çığırtkanlığı yapanları devre dışı bırakmalı ve azami baskı ile savaş çıkartma politikasını bırakmalı

Barışçıl nükleer teknolojiyi kullanmak İran İslam Cumhuriyeti’nin politikasıdır ve nükleer anlaşmadaki mantığımız da taahhüde karşı taahhüttür. Onlar taahhütlerini yerine getirirlerse aynı şeyi yapacağız, ancak anlaşmayı ihlal ederlerse biz de aynı yolu izleyeceğiz'.

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