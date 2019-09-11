İran elektrikli arabalar üretmeyi planlıyor

İran Hodro Otomotiv Şirketi Genel Müdürü Ferşad Mukimi ile bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Bilim İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Sorena Settari, bilim temelli firmalarla İran Hodro arasındaki bağların eskisinden daha güçlü olması gerektiğini dile getirdi.

İran Hodro Otomoriv Şirketi Genel Müdürü Ferşad Mukimi de bu görüşmede yaptığı açıklamada, yerli uzmanların kapasite ve güçlerinden yararlanmanın önemine değinerek, 'Ülkenin çeşitli sektörlerdeki olanak ve imkanlarını kullanarak, elektrikli arabalar dahil yeni ürünler üretmek istiyoruz' diye konuştu.

İran Hodro Otomotiv Şirketi, 50 yıldan fazladır İran'da faaliyet gösteriyor. Bu şirket, Ortadoğu'nun en büyük otomotiv şirketidir. Şirket temelinde hafif ve ağır araçlarla otobüs gibi araba ve araçlar üretmektedir.

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