İran- Çin savunma işbirliği gelişmektedir

Çin Genelkurmay Başkanı'nın resmi daveti üzerine üst düzey askeri bir heyet eşliğinde Çin'i ziyaret eden İran Genelkurmay Başkanı General Bakıri, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2016'dan beri İran-Çin ilişkilerinin stratejik hale geldiğini ve iki ülke ararsındaki iş birliğinin geliştiğini kaydetti.

Çin Halk Cumhuriyeti'ni dünyanın önemli bir ülkesi olarak nitelendiren General Bakıri, İran'ın Çin ile çeşitli alanlarda iş birliği yapmasının çok önemli olduğunu belirtti.

İranlı üst düzey general ayrıca, Doğu ve güneybatı Asya ile dünya gelişmeleri hakkında Çinli yetkililerle görüşeceğini ifade etti.

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