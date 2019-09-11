İran’da Muharrem ayı yas töreni, yabancı turistler için cazip olmaya başladı

Bu yıl İmam Hüseyin için tutulan yas törenlerine bu törenlerin ritüeline aşina olmak ve törenleri videoya çekmek veya onları fotoğraflamak amacıyla katılan yabancı tusirt sayısı, geçtiğimiz yıllara kıyasla çarpıcı şekilde artış gösterdi.

Muharrem ayı ve Aşure günündeki yas törenlerine milyonlarca İmam Hüseyin aşığı İranlı'nın katılması ve bu törenlerin manevi ortamı, farklı dinlere sahip diğer ülkelerden gayrimüslim insanları bile etkiliyor ve kendine çekiyor.

Muharrem ayında İran'ı ziyaret eden turistler, İran'ın birçok tarihi, kültürel ve doğal manzarasının tadını çıkarmanın yanı sıra, İran'ın en tutkulu ve görkemli kültürel-dini törenlerindenden biri olarak bilinen yas törenlerine katılmayı şüphesiz kaçırmaz.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

**9406**9489