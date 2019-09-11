11 Eyl 2019 12:15
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News Code: 83471696
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İran Hükümet Sözcüsü:

Bolton gibi bütün İran karşıtıları devre dışı bırakılacak

Bolton gibi bütün İran karşıtıları devre dışı bırakılacak

Tahran, IRNA- İran Hükümet Sözcüsü Ali Rabii, twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘Bolton aylar önce İran'ın üç ay içinde var olmayacağına söz vermişti’ paylaşımını yaptı.

Rabii, "John Bolton aylar öncesinden, İran'ın üç ay sonra var olmayacağı vaadinde bulunmuştu. Hala ayaktayız ve o, bütün İran karşıtlarının sahneden çekildiği gibi gitmişti. Savaş ve ekonomik terörün en büyük destekçisinin görevden alınmasıyla Beyaz Saray, İran'ın gerçeklerini anlamada daha az engelle karşılaşacak." dedi.

Dün gece ABD Başkanı Donald Trump, twitter'dan yaptığı açıklamada ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'u ve yönetiminin diğer üyeleri arasında olduğu gibi sert bir anlaşmazlık nedeniyle işten çıkardığını duyurdu.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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