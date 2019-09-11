Zarif: ABD'nin iç işleri hakkında görüş bildirmeyiz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi de twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Dışişleri Bakanı Zarif, bir Amerikalı muhabirin Bolton'un görevden alınması ile ilgili görüşünü istediğinde Zarif, İran'ın ABD'nin iç işleri konusunda görüş bildirmediklerini belirtti' ifadesini kullandı.

Dün akşam ABD Başkanı Donald Trunmp, twitter hesabından yayınladığı mesajında, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'u onunla keskin görüş ayrılıkları ve diğer kabine üyeleri ile arasındaki sorunlar nedeniyle görevden aldığını duyurdu.

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