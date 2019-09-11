Ekonomik terör varken, ABD ile müzakere etmeyiz

İRNA muhabirine röportaj veren Mecid Taht-ı Revançı, 'Hükümetler ve kabineler içindeki değişiklik, bir iç konudur ve bütün hükümetlerde görülen bir şeydir' diye konuştu.

Bolton'un da görevden alınmasının bu kapsamda olduğuna ve İran'ın diğer ülkelerin iç işleri hakkında tavır sergilemediğine değinen Taht-ı Revançı, 'Bolton aşırı ve radikal olmakla ünlüydü ve Trump da bunu açıkça dile getirmişti' değerlendirmesinde bulundu.

Taht-ı Revançı ayrıca ABD'nin aşırı politikalarının devam edip etmeyeceğini, bu ülkenin dış politikasında etkili olan etken ve faktörlere bağlı olduğunu belirtti.

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