İran Genelkumray Başkanı, Çin’de

General Bakıri, Pekin Uluslararası Havalimanı'na giriş yuptığı sırada Çinli üst düzey yetkililerin yanı sıra İran'ın Pekin Büyükelçisi Muhammed Kişaverzzade ve İranlı diplomatlar tarafından karşılandı.

General Bakıri, Çin Halk Cumhuriyeti ziyareti sırasında aynı zamanda Çin Merkezi Savunma Komisyonun üyesi Çin Genelkurmay Başkanı Li Zava Çeng ve diğer üst düzey yetkililer ile görüșecek.

Bölgedeki gelişmelerin incelenmesi, ikili savunma ilişkilerini derinleştirilmesi ve işbirliğinin genişletilmesi General Bakıri’nin Çin ziyaretinin en önemli hedefleri olarak belirtildi.

İran Genelkurmay Başkanı'nın ayrıca Çin sanayi merkezlerini ziyaret etmesi, Çin Ulusal Savunma Üniversitesi'nde bilimsel ve askeri seçkinler için konuşma yapması ve İran-Çin ortak askeri komisyonu kurmak üzere yapılması gerekiyor.

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