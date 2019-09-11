General Bageri’nin Pekin ziyareti, İran-Çin savunma ve askeri işbirliğinde yeni dönemin başlangıcıdır

Bu ziyaret iki ülkenin üst düzey askeri yetkililerinin ziyaretleri sonrasında, mevcut yakın ve iyi ilişkilerin çerçevesinde tarafların savunma ve askeri işbirliğini geliştirme yönündeki iradesinin göstergesidir.

General Bageri bu ziyarette Çin’in Savunma ve Askeri Stratejik yetkilileri ile bölgesel, uluslararası ve ikili işbirliği hususları konusunda görüşmelerde bulunacaktır.

İran ve Çin her zaman çeşitli alanlarda ilişkilerini mantıklı ve meşru şekilde ilerletmek istemektedir ve hatta Amerika’nın İran aleyhindeki tek taraflı ve zalimce ambargoları tarafların ilişkilerini geliştirmeye bir engel teşkil edememiştir.

İran ve Çin ilişkilerindeki en önemli gelişmelerden biri, 2016 yılında Tahran’da imzalanan savunma ve askeri işbirliği protokolüdür. Çin’in o dönemdeki Savunma Bakanı General Çang Wang bu protokolün imzalanmasını iki ülke ilişkilerinin güçlenmesi içi önemli olduğunu bildirişti.

İki ülke arasında Ortak Askeri Komisyon oluşturulması General Bageri’nin Çin ziyaretinin gündemindedir.

İran ve Çin yetkilileri iki ülke işbirliğinin bölgede kalıcı barışın ve güveliğin güçlenmesine sebep olacağına inanmaktadırlar.

General Bageri’nin bölge ve dünyanın mevcut şartlarında Pekin’e ziyareti uluslararası camiaya açık bir şekilde iki ülkenin derin ve geniş ilişkilere, karşılıklı anlayış ve güvene sahip oldukları ve her zaman bir birini çeşitli alanlarda destekleyecekleri mesajlarını iletmektedir.

General Bageri ziyaretinde Çin’in çeşitli yetkilileri ile görüşmelerin yanında sanayi ve bilimsel merkezleri ziyaret edecek ve bazı konuşmalar yapacaktır.

İran, Çin ve Rusya’nın yakın gelecekte Hint Okyanusunun kuzeyinde ortak tatbikat düzenleyecekler.

General Begeri’nin Çin ziyaretinin iki ülke askeri ve stratejik ilişkilerinde bir dönüm noktası olacağı beklenmekte ve bu ziyaretle iki ülkenin savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerinin gelişmesine sebep olacaktır.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012