İran, İmam Hüseyin as. mateminde yasa boğuldu

Kutsal türbelerin bulunduğu Meşhed, Kum, Şiraz ve Şehri- Rey kentlerinin yanı sıra İran genelinde camiler, Hüseyniyeler ve diğer tüm yerlerde Tasua günü olan dünden bu yana yas törenleri düzenlenmektedir.
Törenlerde Kuran-i Kerim telavetinin yanında mersiyeler okunmakta ve yas merasimleri düzenlenmektedir.
Bu sabahtan itibaren de Aşura günü taziyeleri ve olay gününü canlandırma (Şebihsazi) törenleri de düzenlenmektedir.
Yerli ve yabancı yüzlerce muhabir ve foto muhabir Aşura törenlerini yansıtmaktadır.
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2012
Tahran, IRNA- Aşura günü dolayısıyla bugün tüm İran İmam Hüseyin as. ve 72 vefalı sahabesinin mateminde yas tutmaktadır.
Kutsal türbelerin bulunduğu Meşhed, Kum, Şiraz ve Şehri- Rey kentlerinin yanı sıra İran genelinde camiler, Hüseyniyeler ve diğer tüm yerlerde Tasua günü olan dünden bu yana yas törenleri düzenlenmektedir.
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