Rusya: İran’da bilimsel ve araştırma santrifüjler kullanımının tehdit olmadığını bildirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı bildirisinde, ‘’ Son günlerde İran’ın isteğe bağlı taahhütlerinin bir bölümünden Kapsamlı Orak Eylem Planı (KOEP) çerçevesinde vazgeçtiği haberleri yayılmaktadır. Bunlar santrifüjler yapımında ve araştırılmasında bazı sınırlamalardır. Bu adımların, Amerika’nın nedensiz ve yasa dışı bir şekilde İran aleyhine çeşitli konularda ambargolar uyguladığından sonra atıldığı unutulmamalı. ‘’ ibaresi yer aldı.
Bildirinin bir bölümünde, ‘’Nükleer silahların yayılması yönünden bilimsel ve araştırma santrifüjlerin kullanımı bir tehdit oluşturmamakta. Önemli konu tüm işlerin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) denetçileri tarafından kontrol edilmesi ve raporların UAEK Yönetim Kuruluna verilmesidir. ‘’ ifadesi kullanıldı.
Bildiride, İran’ın tam olarak Nükleer Silahların Yayılması Anlaşmasına uyduğu ve ek protokolü uyguladığı ifade edildi.
Bildiride İran’ın isteğe bağlı taahhütlerini durdurmasının Amerika’nın akılsızca uluslararası ve çok taraflı anlaşmaları hiçe sayan çabalarının sonucu olduğu ifade edildi.
Bildiride KOEP’in korunması ve uygulanmasının mevcut şartlarda esas konu olduğu ifade edildi.
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2012
Tahran, IRNA- Rusya Dışişleri Bakanlığı bir kez daha Amerika’nın İran nükleer meselesi dahil çeşitli konulardaki tek taraflı politikalarını eleştirerek, İran’da bilimsel ve araştırma hedefleri ile santrifüj kullanımının bir tehdit oluşturmadığını bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı bildirisinde, ‘’ Son günlerde İran’ın isteğe bağlı taahhütlerinin bir bölümünden Kapsamlı Orak Eylem Planı (KOEP) çerçevesinde vazgeçtiği haberleri yayılmaktadır. Bunlar santrifüjler yapımında ve araştırılmasında bazı sınırlamalardır. Bu adımların, Amerika’nın nedensiz ve yasa dışı bir şekilde İran aleyhine çeşitli konularda ambargolar uyguladığından sonra atıldığı unutulmamalı. ‘’ ibaresi yer aldı.
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