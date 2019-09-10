Tahtirevançi, Amerika’nın NPT’yi çiğnemekle suçladı



BM Genel Kurulunda Nükleer Denemelere karşı düzenlenen oturumda konuşan Tahtirevançi, tüm nükleer denemelerin tam olarak yasaklanması gerektiğini istedi.

Bu denemelerin çevre üzerindeki tahribatı hatırlatan Tahtirevançi, bu denemelerin genelde denemeyi yapan ülkelerin toprakları dışında yapıldığını söyledi.

Yeni nükleer silah yarışının kaygı verici olduğunu ifade eden Tahtirevançi, nükleer silah sahibi ülkelerin bu hususta ilk sorumluluk sahibi olduklarını söyledi.

Amerika’nın geniş kapsamlı nükleer patlama denemelerinin yasaklanması peşinde olmadığı gibi bu denemeleri başlayacağı yönündeki haberlerin yayılmasının üzücü olduğunu ifade eden Tahtirevançi, Amerika’nın bu yöndeki sorumsuzca çabalarının sonlandırılması gerektiğini söyledi.

Esas çabanın nükleer silahların yok olması yönünde olması gerektiğini ifade eden Tahtirevançi, bunun barış ve istikrarın korunması özellikle Ortadoğu gibi istikrarsız bölgede gerekli olduğunu söyledi.

Tahtirevançi, Siyonist rejim İsrail’in nükleer silahlarının bölge ve bölge dışı barış ve istikrarı tehdit ettiğini söyledi.

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2012