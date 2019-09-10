BM Genel Kurulunda Nükleer Denemelere karşı düzenlenen oturumda konuşan Tahtirevançi, tüm nükleer denemelerin tam olarak yasaklanması gerektiğini istedi.
Bu denemelerin çevre üzerindeki tahribatı hatırlatan Tahtirevançi, bu denemelerin genelde denemeyi yapan ülkelerin toprakları dışında yapıldığını söyledi.
Yeni nükleer silah yarışının kaygı verici olduğunu ifade eden Tahtirevançi, nükleer silah sahibi ülkelerin bu hususta ilk sorumluluk sahibi olduklarını söyledi.
Amerika’nın geniş kapsamlı nükleer patlama denemelerinin yasaklanması peşinde olmadığı gibi bu denemeleri başlayacağı yönündeki haberlerin yayılmasının üzücü olduğunu ifade eden Tahtirevançi, Amerika’nın bu yöndeki sorumsuzca çabalarının sonlandırılması gerektiğini söyledi.
Esas çabanın nükleer silahların yok olması yönünde olması gerektiğini ifade eden Tahtirevançi, bunun barış ve istikrarın korunması özellikle Ortadoğu gibi istikrarsız bölgede gerekli olduğunu söyledi.
Tahtirevançi, Siyonist rejim İsrail’in nükleer silahlarının bölge ve bölge dışı barış ve istikrarı tehdit ettiğini söyledi.
Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012
New York, IRNA- İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecit Tahtirevançi, nükleer silah denemelerinde toplu sorumluluk varlığı ilkesine vurgu yaparak, Amerika’nın bu husustaki anlaşmalardan çekilerek nükleer silah modernizasyon yarışını başlattığından Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşmasını çiğnemekle suçladı.
-
Rusya: İran’da bilimsel ve araştırma santrifüjler kullanımının tehdit olmadığını bildirdi
Tahran, IRNA- Rusya Dışişleri Bakanlığı bir kez daha Amerika’nın İran nükleer meselesi dahil…
-
Tahtirevançi, Amerika’nın NPT’yi çiğnemekle suçladı
New York, IRNA- İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecit Tahtirevançi, nükleer silah denemelerinde…
-
Zarif, Netanyahu’nun iddialarını yalanladı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Siyonist Rejim…
-
Musevi: Adrian Derya yükünü boşalttı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran'a…
-
Garipabadi: UAEK, Amerikan yönetimine bağlı bir kurum değildir
Tahran, IRNA- İran’ın Viyana’da bulunan uluslararası kurumlar nezdindeki daimi temsilcisi Kazım…
-
8 Eylül 1978 Şahlık rejiminin çöküşünü hızlandıran gün
Tahran, IRNA- Kara Cuma diye bilinen ve birçok kişinin ölümü ile sonuçlanan 8 Eylül 1978 günü…
-
İran kentlerinde Tasua Gecesi Matem törenleri
Tahran, IRNA- Tasua gecesinde İran kentleri matem törenlerine şahit olmaktaydı.
-
Zarif: Mütecavizler ve işgalciler hezimeti kabul ederek, Afganistan’ı terk etmeli
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Afganistan’da mevcut…
-
Gazeteci Kaşıkçı'yı parçalara ayıran Suudi Arabistan'ın özel katliam timinin itirafları ortaya çıktı
Ankara, IRNA- Suudi Arabistan’da gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı öldürmek için İstanbul’a gelen timin…
-
Hürriyet: İran ve Türkiye, Suriye'yi görüştü
Tahran, IRNA- Hürriyet Gazetesi, İran ve Türkiye dışişleri bakanlarının Suriye anayasa inceleme…
yorumunuz