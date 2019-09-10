Zarif, Netanyahu’nun iddialarını yalanladı

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’Gerçek nükleer silah sahibi, yalancı çoban gibi, İran’da tahrip edilmiş bir tesisten söz etmektedir. Kendisi ve B takımı masun insanların döktüklerin kanlarına ve harcadıkları 7 Trilyon dolara aldırmadan savaş peşindeler.’’ diye yazdı.
Zarif mesajına Netanyahu’nın 2002 yılında Amerika kongresindeki bir kouşmasını ekleyerek, ‘’Kendisinin 2002 yılında Irak’a saldırıda verdiği olumlu garantileri hatırlayınız. Fakat bu sefer kendisi artık kenardan seyirci olamaz. ‘’ dedi.
Netanyahu bu videoda Irak’a saldırı için teşvikte bulunmaktaydı.
Zarif bir diğer mesajda Sunday Times gazetesinin 5 Ekim 1986 tarihli makalesini yayınladı.
Sunday Times ilk sayfasında ‘’İsrail Nükleer Silahlarının Sırları’’ başlığı ile İsrail nükleer faaliyetlerinin 20 yıldan beri gizli şekilde yapıldığını bildirdi.
Netanyahu Pazartesi yeni bir gösteride İran’ı bir kez daha nükleer silah yapımı ile itham etti.
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2012
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Siyonist Rejim Başbakanı Netanyahu’nun İran aleyhindeki yeni nükleer çalışma iddiasını yalanladı.
Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’Gerçek nükleer silah sahibi, yalancı çoban gibi, İran’da tahrip edilmiş bir tesisten söz etmektedir. Kendisi ve B takımı masun insanların döktüklerin kanlarına ve harcadıkları 7 Trilyon dolara aldırmadan savaş peşindeler.’’ diye yazdı.
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