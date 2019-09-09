Musevi: Adrian Derya yükünü boşalttı

Musevi, IRNA’ya yaptığı açıklamadai "Adrian Derya"nın hedefine ulaştığını ve tankerdeki yükün denizdeyken satılarak adresine teslim edildiğini belirterek, "Daha önce da Adrian Derya'nın rotasının tarafımızdan belirleneceğini söylemiştik." dedi.

Musevi, ‘’Biz daha önce de her şekilde petrolümünüz satacağımızı bildirmiştik ve bu kabil uygulamalar bizim programlarımızı etkilemeyecektir. ‘’ dedi.

Amerika’nın yaptıklarının Denizle Hukuku ve Uluslararası Denizcilik Kurumu kurallarına aykırı olduğunu belirteren Musevi, bu uygulamaların İran’ı etkileyemeyeceğini söyledi.

Musevi, İran tarafından el konulan İngiltere'ye ait petrol tankeriyle ilgili hukuki sürecin devam ettiğini ve yakından serbest bırakılmasını umduğunu söyledi.

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerini, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini 15 Ağustos'ta serbest bırakma kararı almıştı.

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2012